Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 18351364 Наименование НАСОС ВОДЯНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ MB W202/W210/W463/VITO 1 8-3 ,6

Запчасть нАСОС ВОДЯНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Мерседес W202/W210/W463/VITO 1 8-3 6 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0018351364. У данной детали есть аналоги с номерами: 0018351364, 0392020026, A0018351364, 0259090. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия нАСОС ВОДЯНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Мерседес W202/W210/W463/VITO 1 8-3 6 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.