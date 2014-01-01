Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1468334859 Наименование Плунжер ТНВД Ford Transit 1994-2000 г.в.

Если вы хотите купить плунжер ТНВД Ford Transit 1994-2000 г.в., просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 1468334859. У данной детали есть аналоги с номерами: WF1468334859 Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя BOSCH.