Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1465230959 Наименование КОРПУС ТНВД OPEL VR4 ДО 2004 Г.В.

Запчасть кОРПУС ТНВД OPEL VR4 ДО 2004 Г.В. представлена по производителю BOSCH с артикулом 1465230959. У данной детали есть аналоги с номерами: 1465230959 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кОРПУС ТНВД OPEL VR4 ДО 2004 Г.В. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.