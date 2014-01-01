Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1457433730 Наименование Воздушный фильтр MB ACTROS с крышкой H=405.80mm.

Запчасть воздушный фильтр Мерседес Актрос с крышкой H=405.80mm. представлена по производителю BOSCH с артикулом 1457433730. У данной детали есть аналоги с номерами: 461867, A0040940204, A592, AF4514, E314L, LX739, MF592. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить воздушный фильтр Мерседес Актрос с крышкой H=405.80mm., просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.