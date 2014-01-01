Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1457433728 Наименование Фильтр воздушный Actros/Axor (высота H=317)

Запчасть фильтр воздушный Актрос/Аксор (высота H=317) представлена по производителю BOSCH с артикулом 1457433728. У данной детали есть аналоги с номерами: 1457433728, P780834, LX506, AF4528, MF808, 461866, A808. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный Актрос/Аксор (высота H=317) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.