Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1457433703 Наименование Фильтр воздушный квадратный 315x277x70 Mercedes Sprinter 208D, 308D 2/95->, 212D, 312D, 412D 7/95->;

Запчасть фильтр воздушный квадратный 315x277x70 Мерседес Sprinter 208D 308D 2/95-> 212D 312D 412D 7/95->; представлена по производителю BOSCH с артикулом 1457433703. У данной детали есть аналоги с номерами: 1457433703 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный квадратный 315x277x70 Мерседес Sprinter 208D 308D 2/95-> 212D 312D 412D 7/95->; на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.