Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1457432188 Наименование Фильтр воздушный Даф 95/Скания 3-серии

Запчасть фильтр воздушный Даф 95/Скания 3-серии представлена по производителю BOSCH с артикулом 1457432188. У данной детали есть аналоги с номерами: 0667078, 06765, 110301, 318511, 395773, 50013133, 545102. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный Даф 95/Скания 3-серии, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.