Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1457429740 Наименование Фильтр масляный OX 69D

Запчасть Фильтр масляный OX 69D представлена по производителю BOSCH с артикулом 1457429740. У данной детали есть аналоги с номерами: LF5139, OX69D, P550041, 490915, 51055040104, 26331, A4021800009. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти BOSCH для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.