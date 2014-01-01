Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1457429274 Наименование Фильтр масляный В металическом колпаке H=169.0мм

Запчасть фильтр масляный В металическом колпаке H=169.0мм представлена по производителю BOSCH с артикулом 1457429274. У данной детали есть аналоги с номерами: 1457429274, KLTPF10501N, 50013136, OC602, LF5500N, 6011800109, 100308901790. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный В металическом колпаке H=169.0мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.