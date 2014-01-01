Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 1197311543 Наименование Реле регулятор генератора EL 14V/BR 28-1.1 Stralis / Cursor для 3-хфазного генератора 28V 30/65A и 4

Запчасть реле регулятор генератора EL 14V/BR 28-1.1 Стралис Курсор для 3-хфазного генератора 28V 30/65A и 4 представлена по производителю BOSCH с артикулом 1197311543. У данной детали есть аналоги с номерами: 1197311543, 42532975. Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле регулятор генератора EL 14V/BR 28-1.1 Стралис Курсор для 3-хфазного генератора 28V 30/65A и 4 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные реле с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.