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Предохранитель артикул 1191017006 BOSCH в Алматы

1191017006 BOSCH Предохранитель
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 1191017006
Наименование Предохранитель
Производитель BOSCH
Тип Пластиночный, ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Ток, A 100
Конструкция Плавкая вставка

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Предохранитель производителя BOSCH с артикулом 1191017006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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