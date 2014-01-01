|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|1191017006
|Наименование
|Предохранитель
|Производитель
|BOSCH
|Тип
|Пластиночный, ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
|Ток, A
|100
|Конструкция
|Плавкая вставка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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