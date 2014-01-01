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1 191 017 003_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2 (по 4 шт)\ Audi, VW, MB, Fiat,Volvo артикул 1191017003 BOSCH в Алматы

1191017003 BOSCH 1 191 017 003_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2 (по 4 шт)\ Audi, VW, MB, Fiat,Volvo
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 1191017003
Наименование 1 191 017 003_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2 (по 4 шт)\ Audi, VW, MB, Fiat,Volvo
Производитель BOSCH
Тип Пластиночный, ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Ток, A 80
Конструкция Плавкая вставка

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1 191 017 003_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2 (по 4 шт)\ Audi, VW, MB, Fiat,Volvo производителя BOSCH с артикулом 1191017003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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