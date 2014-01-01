|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|1191017003
|Наименование
|1 191 017 003_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2 (по 4 шт)\ Audi, VW, MB, Fiat,Volvo
|Производитель
|BOSCH
|Тип
|Пластиночный, ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
|Ток, A
|80
|Конструкция
|Плавкая вставка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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