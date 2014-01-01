Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 0K090018501C Наименование ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА MAZDA 323/626 1.3-2.2I/1.7D 89-98/HYUNDAI ACCENT 1.3-1.5 00-0

Запчасть дАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА MAZDA 323/626 1.3-2.2I/1.7D 89-98/HYUNDAI ACCENT 1.3-1.5 00-0 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0K090018501C. У данной детали есть аналоги с номерами: 0K090018501C Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА MAZDA 323/626 1.3-2.2I/1.7D 89-98/HYUNDAI ACCENT 1.3-1.5 00-0 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.