|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|0986345009
|Наименование
|0 986 345 009_датчик давления масла!\ Opel Astra F-G/Vectra A-C 1.7TD 91>, Honda Civic 1.2-1.8i 84>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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