|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|0986284001
|Наименование
|Датчик масс.расх.воздуха для а/м VAG Octavia (96-)/Golf IV (97-) 1.9D (VS-MF-1809)
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