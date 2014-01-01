Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 3528650 Наименование Турбина на Scania 3 серии скания

Запчасть турбина на Скания 3 серии скания представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 3528650. Применяется на Скания 3 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 3528650 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина на Скания 3 серии скания, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BORGWARNER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.