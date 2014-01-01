Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 33021308060 Наименование ГНА Вентилятор радитатора с вязкостной муфтой

Запчасть гНА Вентилятор радитатора с вязкостной муфтой представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 3302.1308060. У данной детали есть аналоги с номерами: 33021308060 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гНА Вентилятор радитатора с вязкостной муфтой на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BORGWARNER. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.