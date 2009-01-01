Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 18559880001 Наименование Турбина Audi TT RS двигатель 2.5л бензин TFSI CEPA R5 2009 г.в. Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

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