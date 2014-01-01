Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 18539880005 Наименование Турбокомпрессор на BMW 535i GT, 640i Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

Запчасть турбина на BMW 535i GT 640i представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 18539880005. У данной детали есть аналоги с номерами: 18539880005 Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина на BMW 535i GT 640i на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.