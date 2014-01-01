|Производитель / Поставщик
|BORGWARNER
|№ Производителя
|18539880004
|Наименование
|Турбина BMW 135 i, 335 i, X5 35iX, X5 40iX, X6 40iX
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель / интеркулер
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без дополнительного материала
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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