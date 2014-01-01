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Турбина BMW 135 i, 335 i, X5 35iX, X5 40iX, X6 40iX артикул 18539880004 BORGWARNER в Алматы

18539880004 BORGWARNER Турбина BMW 135 i, 335 i, X5 35iX, X5 40iX, X6 40iX
Производитель / Поставщик BORGWARNER
№ Производителя 18539880004
Наименование Турбина BMW 135 i, 335 i, X5 35iX, X5 40iX, X6 40iX
Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала
Если вы хотите купить турбина BMW 135 i 335 i X5 35iX X5 40iX X6 40iX, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 18539880004. У данной детали есть аналоги с номерами: 11654575478, 11657583904, 11657636423, 18539700000, 18539700004, 18539880000. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбина BMW 135 i, 335 i, X5 35iX, X5 40iX, X6 40iX производителя BORGWARNER с артикулом 18539880004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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