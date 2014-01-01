Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 18539700004 Наименование Турбокомпрессор BORGWARNER 18539700004

Если вы хотите купить турбина BORGWARNER 18539700004, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 18539700004. У данной детали есть аналоги с номерами: Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER.