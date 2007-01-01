Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 182233 Наименование Вентилятор КАМАЗ-ЕВРО 660мм с вязкостной муфтой в сборе (дв.740.30,31 до 2007 г.) BORG WARNER

Запчасть вентилятор КАМАЗ-ЕВРО 660мм с вязкостной муфтой в сборе (дв.740.30 31 до 2007 г.) BORG WARNER представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 18223-3. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вентилятор КАМАЗ-ЕВРО 660мм с вязкостной муфтой в сборе (дв.740.30 31 до 2007 г.) BORG WARNER, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BORGWARNER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.