Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 182193 Наименование Муфта КАМАЗ-ЕВРО-2 вязкостная на вентилятор d=710мм (дв.50,51) EVF-18220-3 BORG WARNER

Запчасть муфта КАМАЗ-ЕВРО-2 вязкостная на вентилятор d=710мм (дв.50 51) EVF 18220 3 BORG WARNER представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 18219-3. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить муфта КАМАЗ-ЕВРО-2 вязкостная на вентилятор d=710мм (дв.50 51) EVF 18220 3 BORG WARNER, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BORGWARNER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.