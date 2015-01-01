Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 15009880002 Наименование Турбокомпрессор Deutz дизель 11.91л TCD2015V8, 500 kW (670 л.с.) Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

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