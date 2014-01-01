Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 14879880056 Наименование Турбокомпрессор Scania DC12 Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

Запчасть турбина Скания DC12 представлена по производителю KKK с артикулом 14879880056. У данной детали есть аналоги с номерами: 14879880056 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина Скания DC12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KKK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.