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Турбокомпрессор S410 335kW\MB OM460LA, 14879880008 артикул 14879880008 BORGWARNER в Алматы

Турбокомпрессор S410 335kW\MB OM460LA, 14879880008
Производитель / Поставщик BORGWARNER
№ Производителя 14879880008
Наименование Турбокомпрессор S410 335kW\MB OM460LA, 14879880008
Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала
Запчасть Турбина S410 335kW\Мерседес OM460LA 14879880008 представлена по производителю KKK с артикулом 14879880008. У данной детали есть аналоги с номерами: 14879880008 турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти KKK для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор S410 335kW\MB OM460LA, 14879880008 производителя BORGWARNER с артикулом 14879880008 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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