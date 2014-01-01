Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 14879880008 Наименование Турбокомпрессор S410 335kW\MB OM460LA, 14879880008 Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

Запчасть Турбина S410 335kW\Мерседес OM460LA 14879880008 представлена по производителю KKK с артикулом 14879880008. У данной детали есть аналоги с номерами: 14879880008 турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти KKK для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.