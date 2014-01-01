Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 14879880001 Наименование Турбокомпрессор (Турбина) на Mercedes Railways Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

Запчасть турбина (Турбина) на Мерседес Railways представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 14879880001. У данной детали есть аналоги с номерами: 14879880001 Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина (Турбина) на Мерседес Railways, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.