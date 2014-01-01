Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 14879880000 Наименование Турбокомпрессор Mercedes Axor двигатель 11.97л дизель OM457LA-E3 Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

Если вы хотите купить турбина Мерседес Аксор двигатель 11.97л дизель OM457LA-E3, просто позвоните нам! Применяется на Мерседес Аксор. С двигателями OM457LA. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 14879880000. У данной детали есть аналоги с номерами: 001TC17603000, 0070966999, 0080962699, 0080965099, 0080967499, 317969, 318096. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER.