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Турбина DAF XF 105 крыльчатка из никеля артикул 13879980063 BORGWARNER в Алматы

13879980063 BORGWARNER Турбина DAF XF 105 крыльчатка из никеля
Производитель / Поставщик BORGWARNER
№ Производителя 13879980063
Наименование Турбина DAF XF 105 крыльчатка из никеля
Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала, с теплоизоляцией

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбина DAF XF 105 крыльчатка из никеля производителя BORGWARNER с артикулом 13879980063 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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