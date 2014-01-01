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Турбокомпрессор Даф XF105 13879980030 крыльчатка из никеля до 410 л/с артикул 13879980030 BORGWARNER в Алматы

13879980030 BORGWARNER Турбокомпрессор Даф XF105 13879980030 крыльчатка из никеля до 410 л/с
Производитель / Поставщик BORGWARNER
№ Производителя 13879980030
Наименование Турбокомпрессор Даф XF105 13879980030 крыльчатка из никеля до 410 л/с
Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала, без теплоизоляции

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор Даф XF105 13879980030 крыльчатка из никеля до 410 л/с производителя BORGWARNER с артикулом 13879980030 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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