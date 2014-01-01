Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 13879980029 Наименование Турбокомпрессор BorgWarner 13879980029 Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала, без теплоизоляции

Запчасть турбина BorgWarner 13879980029 представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 13879980029. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина BorgWarner 13879980029, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BORGWARNER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.