Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 13879980017 Наименование Турбокомпрессор DAF мотор MX340 1745750 Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала, без теплоизоляции

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