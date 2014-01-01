Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 13879980016 Наименование Турбокомпрессор Даф MX340 объем двигателя 12.91L 13879980016 Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала, без теплоизоляции

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