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Турбокомпрессор Даф MX340 объем двигателя 12.91L 13879980016 артикул 13879980016 BORGWARNER в Алматы

Турбокомпрессор Даф MX340 объем двигателя 12.91L 13879980016
Производитель / Поставщик BORGWARNER
№ Производителя 13879980016
Наименование Турбокомпрессор Даф MX340 объем двигателя 12.91L 13879980016
Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала, без теплоизоляции
Если вы хотите купить турбина Даф MX340 объем двигателя 12.91L 13879980016, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 13879980016. У данной детали есть аналоги с номерами: 13879700014, 13879880014, 13879980014, 1746465, 1746466. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор Даф MX340 объем двигателя 12.91L 13879980016 производителя BORGWARNER с артикулом 13879980016 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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