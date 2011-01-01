|Производитель / Поставщик
|BORGWARNER
|№ Производителя
|13879880037
|Наименование
|Турбина ДАФ 105 двигатель MX265 с 2011г.в. 1840578R
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