Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 13879880020 Наименование Турбокомпрессор 4263001/4264040/4263544/4263543/4264008/4265279 Тип зарядки Турбонагнетатель / интеркулер Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

Запчасть турбина 4263001 4264040/4263544/4263543/4264008/4265279 представлена по производителю KKK с артикулом 13879880020. У данной детали есть аналоги с номерами: 13879880020, 13879880020, 13879880020. Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина 4263001 4264040/4263544/4263543/4264008/4265279 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя KKK. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.