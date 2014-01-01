Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 13877100500 Наименование Катридж турбины Даф двигатель 12.9L MX300 MX340

Если вы хотите купить катридж турбины Даф двигатель 12.9L MX300 MX340, просто позвоните нам! Применяется на DAF. С двигателями MX300, MX340. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 13877100500. У данной детали есть аналоги с номерами: 13877100003, MCT0779BE. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER.