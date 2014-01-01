Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 11589880044 Наименование ТУРБОКОМПРЕССОР CIFK/VC440051/VB440051/8-98030-2170 11589880044 / 11589700044 / 1158 988 0044 / 1158

Запчасть турбина CIFK/VC440051/VB440051/8-98030-2170 11589880044 11589700044 1158 988 0044 1158 представлена по производителю KKK с артикулом 11589880044. У данной детали есть аналоги с номерами: NTVB440051CIFKA Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина CIFK/VC440051/VB440051/8-98030-2170 11589880044 11589700044 1158 988 0044 1158, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KKK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.