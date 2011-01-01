Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 11539880035 Наименование Турбина ЛиАЗ-429260 ПАЗ-3205 3204 Vector Next двигатель ЯМЗ-534 с 2011 г.в.

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