Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009980164 Наименование Турбокомпрессор Тип зарядки регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

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