|Производитель / Поставщик
|BORGWARNER
|№ Производителя
|10009980049
|Наименование
|Турбина Ман Тгл двигатель D0834LFL50-55/57 Евро 4 с 2010 г.в.
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