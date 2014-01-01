Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009930115 Наименование Турбина Volkswagen Amarok Фольксваген Амарок Тип зарядки регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

Лучшая цена на Турбокомпрессоры . Есть быстрая доставка и отправка по Казахстану . Звоните! Турбина Фольксваген Амарок 2.0 Производитель: BORGWARNER. Номер: 10009930115 Номера аналогов: 10009930115, 10009880115, 10009700115, 03L145715C, 03L145715M, 03L145715H, 10009880051. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.