Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009930102 Наименование Турбина Фольксваген Амарок 10009930102 BORGWARNER Тип зарядки регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

Запчасть турбина Фольксваген Амарок 10009930102 BORGWARNER представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 10009930102. У данной детали есть аналоги с номерами: 10009930102, 10009700026, 10009700029, 10009700065, 10009700102, 10009880026, 10009880029. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Фольксваген Амарок 10009930102 BORGWARNER на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.