Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009880164 Наименование Турбина Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 двигатель D5 с 2008 г.в.

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