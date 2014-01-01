|Производитель / Поставщик
|BORGWARNER
|№ Производителя
|10009880129
|Наименование
|Турбокомпрессор Ман Тгл двигатель D0834LFL6X-LOH6X
|Тип зарядки
|регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без дополнительного материала
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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