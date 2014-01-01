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Турбокомпрессор MAN двигатель D0836LFL аналог 51091007911 артикул 10009880128 BORGWARNER в Алматы

10009880128 BORGWARNER Турбокомпрессор MAN двигатель D0836LFL аналог 51091007911
Производитель / Поставщик BORGWARNER
№ Производителя 10009880128
Наименование Турбокомпрессор MAN двигатель D0836LFL аналог 51091007911
Тип зарядки регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор MAN двигатель D0836LFL аналог 51091007911 производителя BORGWARNER с артикулом 10009880128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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