|Производитель / Поставщик
|BORGWARNER
|№ Производителя
|10009880115
|Наименование
|Турбокомпрессор VW Amarok 10009880115 03L145715M
|Тип зарядки
|регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без дополнительного материала
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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