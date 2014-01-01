Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009880115 Наименование Турбокомпрессор VW Amarok 10009880115 03L145715M Тип зарядки регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

Запчасть турбина VW Amarok 10009880115 03L145715M представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 10009880115. У данной детали есть аналоги с номерами: 10009880115, 10009930115, 10009700115, 03L145715C, 03L145715M, 03L145715H, 10009880051. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина VW Amarok 10009880115 03L145715M на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.