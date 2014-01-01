Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009880098 Наименование Турбина на Фольксваген Транспортер т5 Volkswagen Transporter T5 Тип зарядки регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала

Если вы хотите купить турбина на Фольксваген Транспортер т5 Volkswagen Transporter T5, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 10009880098. У данной детали есть аналоги с номерами: 03L145715, 03L145715D, 03L145715J, 10009930098, 3L145715D. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER.