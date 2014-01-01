Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009700058 Наименование Турбина MAN (новая, без упаковки, есть следы длительного хранения)

Если вы хотите купить турбина МАН (новая без упаковки есть следы длительного хранения), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 10009700058. У данной детали есть аналоги с номерами: 10009700009, 10009700084, 10009700128, 10009880009, 10009880058, 10009880059, 10009880077. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER.