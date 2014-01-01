|Производитель / Поставщик
|BORGWARNER
|№ Производителя
|10009700058
|Наименование
|Турбина MAN (новая, без упаковки, есть следы длительного хранения)
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