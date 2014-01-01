Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009700020 Наименование Турбина Ивеко Дэйли 3.0D Евро 5

Запчасть турбина Ивеко Дэйли 3.0D Евро 5 представлена по производителю BORGWARNER с артикулом 10009700020. У данной детали есть аналоги с номерами: 10009700020, 504360048, 53039700167, 10009880020, 10009880020. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Ивеко Дэйли 3.0D Евро 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя BORGWARNER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.