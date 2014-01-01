|Производитель / Поставщик
|BOGE
|№ Производителя
|32V96A
|Наименование
|Амортизатор передний GAS R 32-V96-A
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Параметр
|SFE32/22X187A
|парные номера артикулов
|32-V95-A
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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